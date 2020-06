Ostatni dzień Sukcesji przed zamknięciem - wtorek (30 czerwca). Kino, kręgielnia i klub fitness chcą działać

Zgodnie z komunikatem Sukcesji z minionego piątku, centrum zostanie zamknięte we wtorek (30 czerwca). Kontaktując się z niektórymi najemcami obiektu przy al. Politechniki 1, upewniliśmy się, że planowane zamknięcie nastąpi tego dnia po godzinach pracy Sukcesji. Na wtorek można było np. umówić pociechę do fryzjera dziecięcego na jednym z pięter centrum. W porównaniu z minionym weekendem w poniedziałek (29 czerwca) więcej najemców zdecydowało się na wyprzedaże, sięgające 50-70 proc. normalnej ceny asortymentu. Właściwie puste regały zostały w sklepie jednej z sieciówek sportowych, która obniżyła cenę całego towaru o połowę - tam podłogi pokrywają pojedyncze pudła z butami do biegania czy piłkarskie korki na mniej typowe rozmiary stopy. Sklep konkurencyjnej sieci tak powszechnej wyprzedaży nie urządził i - jeśli nie ogłosi jej we wtorek - tam pracownicy będą mieli pełne ręce roboty przy przewożeniu obuwia, piłek czy kostiumów kąpielowych do innego punktu lub z powrotem do magazynu. CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

Krzysztof Szymczak