Orszak Trzech Króli 6 stycznia przejdzie ulicami Brzezin

W lesie pod Łodzią znaleziono ciało młodej kobiety. To poszukiwana 19-latka

W piątek ok. godz. 13 w lesie w Dobroniu odnaleziono zwłoki kobiety. Prawdopodobnie należą one do poszukiwanej od kilku dni Pauliny M., 19-letniej mieszkanki pow. pabianickiego.