Orientarium w Łodzi ma rok. Ponad milion gości, plan filmowy, dramatyczne chwile. Co jeszcze się wydarzyło? Zobaczcie zdjęcia

Orientarium w Łodzi. Wizyta u słoni i inne atrakcje

Zaplecze słoni będzie można zwiedzać w godzinach 11-13, rekinów w godzinach 13-15, a podziemia w godzinach 15-17. Grupy liczące do 15 osób będą oprowadzane co 15 minut.

Zaplanowano m.in. animacje, malowanie buziek. Będzie można przytulić się do wielkich pluszowych maskotek i otrzymać wyjątkowe gadżety. A nie lada gratką okaże się zapewne zwiedzanie zaplecza hodowlanego m.in. zaplecza słoni, rekinów i niedostępny na co dzień poziom -1.

Orientarium w Łodzi. Łodzianie i nie tylko wśród zwiedzających

Łódzkie Orientarium zostało okrzyknięte największą atrakcją w Polsce 2022 roku. Czy na to zasługuje? To oceniają goście, którzy zwiedzili obiekt. Pewne jest natomiast to, że ten nowoczesny obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych dniach po otwarciu, które przypadły na majówkę, łódzkie zoo przeżyło oblężenie. Kilometrowe kolejki do kasy, wstrzymanie sprzedaży biletów, ścisk i tłok - w takich okolicznościach łodzianie i nie tylko ono zwiedzali nowy obiekt. Według szacunków w pierwszy weekend pojawiło się w ogrodzie 30 tysięcy osób.

Takiego sukcesu nie udało się już powtórzyć, ale frekwencja dopisywała. Dotychczas nową część łódzkiego zoo zobaczyło ponad milion osób. W wakacje zoo przemierzało nawet 15 tysięcy klientów dziennie. A 29 grudnia próg obiektu przekroczył 1 milionowy gość. Wśród wszystkich zwiedzających ponad 500 tysięcy przyjechało do ogrodu spoza województwa łódzkiego, byli to głównie mieszkańcy województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Prawie 100 tysięcy osób weszło do ogrodu korzystając z Karty Łodzianina. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się też grupowe bilety do Orientarium, to niemal 15 procent wszystkich biletów.