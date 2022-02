Orientarium szykuje się do otwarcia! W części Orientarium zwanej Strefą Wysp Sundajskich zamieszkały niedźwiedzie, małpy, krokodyle

Od kilku miesięcy mieszka tu Kraken i Penelopa, para krokodyli gawialowych, a przybędą jeszcze myszojelenie.

- Chcemy, by w tym pawilonie powstał ekosystem. Oprócz zwierząt na odgrodzonych odwiedzających wybiegach będą tu wolno żyły, mamy nadzieję, że w harmonii, mniejsze gatunki takie jak ptaki, jaszczurki. Tworzenie takiego ekosystemu może potrwa nawet kilka lat - mówi Michał Krause, kierownik jednego z działów hodowlanych w zoo. To przyszłość, a póki co trwają przygotowania do otwarcia Orientarium, bo terminy gonią. Nadal jest nieznana data, ale przynajmniej potwierdzany marzec.

- Trwa proces aklimatyzacji zwierząt. Np. wspomniane niedźwiedzie malajskie poznają się od kilku tygodni, dotychczas samiec wchodził do pomieszczeń samicy i odwrotnie, poznają zapachy pozostawione na wybiegu - dodaje Michał Krause.

- Właśnie od tego, jak będzie przebiegać aklimatyzacja zwierząt, zależy termin otwarcia. Ale mamy nadzieję, że obiekt zostanie udostępniony do końca pierwszego kwartału tego roku. Musimy upewnić się tylko, w którym to będzie tygodniu. A odpowiedź dadzą nam lokatorzy. Nie chcemy, by i zwiedzający, i zwierzęta byli wystraszeni. Zbyt wczesne wprowadzenie ludzi mogłoby spowodować wycofanie się zwierząt - dodaje Tomasz Jóźwik, wiceprezes zoo.