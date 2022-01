Opowieść o człowieku, którego wciągnął łódzki tunel...Pan Piotr spędza na budowie łódzkiego tunelu każdą wolna chwilę

– Przygodę z tunelem rozpocząłem zupełnie przez przypadek, zrobiło się dość głośno o tej budowie, że powstaje jakaś kolej w tunelu w Łodzi, poczytałem, powęszyłem, złapałem haczyk – opowiada pan Piotr. – Pomyślałem, że wezmę drona, żeby podejrzeć co się dzieje przy Stolarskiej i Długosza. Zobaczyłem jakieś dziwne urządzenia, z daleka było widać maszyny, czerwone wysokie zbiorniki, kilka żurawi i dość duży ruch ciężkiego sprzętu w okolicy. Nagrałem jeden krótki film, a za jakiś czas drugi - złożyłem materiał i wstawiłem na kanał You Tube. Internauci zaczęli się interesować tym co się dzieje, zresztą filmy nagrywane z drona przyciągają uwagę. Można obejrzeć wszystko z zupełnie innej perspektywy. Pewnego dnia otrzymałem wiadomość, że kręcę fajne filmy, że całkiem dobrze to z góry wygląda, i czy bym nie chciał się spotkać i porozmawiać o dokumentowaniu prac na budowie. Była to osoba na wysokim stanowisku w firmie wykonawczej, dzięki której po naszym spotkaniu rozpoczęła się moja wielka przygoda z budową tunelu średnicowego. Musiałem oczywiście przedstawić stosowne uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, przejść szkolenia BHP, wreszcie dostałem przepustkę w każdy zakątek budowy. To dla mnie duży komfort filmowania, widzę dokładnie co robi dron, mogę nim sterować pewną ręką, bez obawy, że coś zniszczę, lub co gorsza komuś zrobię krzywdę. Zaczęło mnie to wciągać coraz bardziej, m.in. z powodu sympatycznych komentarzy i dialogów pomiędzy ludźmi pod moimi filmami.

A życie prywatne, rodzina? Żona dzwoni, gdzie ty jesteś - pyta. A ja biegam z dronem po budowie, bo dzieje się coś bardzo widowiskowego, bo składany jest żuraw, bo leci urobek, bo zawsze coś ciekawego... Żona pyta: kiedy w końcu wrócisz do domu? A ja jak wrócę, to siadam przy obróbce materiałów - i tak do późnej nocy. Zaciska zęby, bo co ma zrobić, wie, że sprawia mi to wielką frajdę, przekręca się na drugi bok i zasypia. A ja nocą dłubię przy komputerze...