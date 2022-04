Operacja Tannenberg, czyli jak Niemcy mordowali polskie elity

Początków operacji AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion – Specjalna Akcja Pacyfikacyjna) należy szukać jeszcze przed 1 września 1939 r., kiedy rozpoczęto tworzenie tzw. Einsatzgruppen (Grup Operacyjnych), podległych Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). W lipcu 1939 r. na podstawie porozumienia z dowództwem Wehrmachtu utworzono 5 takich jednostek, przydzielonych później do każdej z niemieckich armii przygotowujących się do agresji na Polskę. We wrześniu 1939 r. sformowano dwie kolejne grupy. Do ich zadań należało zatrzymywanie osób, na podstawie powstałej w lipcu 1939 r. „Specjalnej Księgi Gończej polskiej” („Sonderfahndungsbuch Polen”), w której byli m.in. powstańcy śląscy i wielkopolscy. Hitler postanowił, że dowódcy Einsatzgruppen mają prawo podejmować decyzje o rozstrzeliwaniu zatrzymanych, nawet bez decyzji policyjnych sądów doraźnych. I tak w okresie wrzesień- październik 1939 r. grupy te w ponad 600 egzekucjach zamordowały co najmniej 15 tys. osób. Całej operacji nadano kryptonim „Tannenberg”, co określało zapewne krwawą zemstę za klęskę pod Grunwaldem w 1410 r.