One zrobią karierę. Dwa konkursy piękności i laureatki z Łódzkiego. Poznajecie je ZDJĘCIA

19-letnia Oliwia Petryna ze Złoczewa w powiecie sieradzkim została II Wicemiss w konkursie Polska Miss 2022. Finałowa gala odbyła się w dniach 17-18 grudnia w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.

Oliwia Petryna ze Złoczewa jest absolwentką liceum o profilu wizaż i stylizacja. Interesuję się kosmetologią, a od niedawna również fizjoterapią. W wolnym czasie lubi uczestniczyć w sesjach zdjęciowych oraz tańczyć.

- Wzięłam udział w konkursie Polska Miss 2022, ponieważ uważam, że to wspaniała przygoda, zdobycie nowych doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi - mówi Oliwia Petryna.

- Wszystkie etapy mojego życia mnie czegoś nauczyły, ukształtowały mój charakter i wpłynęły na to, jaka jestem. Najważniejszą wartością, której się nauczyłam to być zawsze sobą, być dobrym człowiekiem oraz cieszyć się każdą chwilą, ponieważ życie szybko przemija.