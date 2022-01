Omikron już szaleje w regionie łódzkim! Łódzkie czeka na szczyt piątej fali koronawirusa. Czy wielka fala będzie już ostatnią?

Tak błyskawicznie fala pandemii koronawirusa nie rozwijała się nigdy. Jeszcze w ubiegłym tygodniu epidemia sennie pełzała, a na oddziałach covidowych zliczano kolejne wolne łóżka. Jednak we wtorek liczba zakażeń nagle poszybowała. Zamiast około 16 tys, w całym kraju pojawiło się 19,6 tys. przypadków. W środę zakażeń było już 30,6 tys.

-To liczba, której nie spotkaliśmy w całej jesiennej fali – mówił na specjalnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

To niewiele mniej niż rekordowe 35,3 tys. zakażeń z wiosny ubiegłego roku. Ale według prognoz ministra w przyszłym tygodniu dziennie przypadków może być już ponad 50 tys. A są też prognozy, które mówią o 100 tys. zakażeń dziennie.

Także w Łódzkiem liczba nowych przypadków skoczyła. Jeszcze w ubiegłym tygodniu było 700-800 zakażeń dziennie, ale we wtorek ta liczba podskoczyła do 1191, w środę do 1360. Przed łódzkimi punktami drive-thru znów pojawiły się kolejki.