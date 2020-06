„Okręt” bez kapitana też daje radę. Zwycięstwo GKS ze Stalą!

To był pierwszy mecz GKS bez Marcina Grolika. Dotychczasowy kapitan opuścił „okręt” kilka dni przed spotkaniem z mielczanami. W niedzielę Mariusz Magiera poprowadził bełchatowian do boju. Mecz rozpoczął się dla miejscowych wybornie. Bartosz Biel wykazał się największym sprytem w zamieszaniu podbramkowym i już w 8 minucie wepchnął piłkę do bramki mielczan.Był to jego drugi gol w drugim meczu z rzędu. Już po niecałych 10 minutach było jednak 1:1, a Daniela Niżnika pokonał znany z boisk ekstraklasy Bartosz Nowak. GKS odpowiedział strzałem w boczną siatkę Patryka Winsztala. Potem Wiktor Putin zaserwował indywidualna akcję zakończoną strzałem, po którym Rafał Strączek złapał piłkę na „raty”.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli miejscowi.Rezerwowy Emile Thiakane próbował strzałów z dystansu, ale bez efektu. Stal próbowała zaskoczyć bełchatowską defensywę, ale grała tak jakoś nijako. W 88 minucie stało się coś, czego nawet najbardziej zagorzali fani GKS nie mogli sobie wymarzyć. W pole karne gości dośrodkował Emile Thiakane, a Bartosz Biel wpakował głową piłkę do siatki przyjezdnych. Kto wie czy nie był to gol na wagę utrzymania bełchatowian w I lidze? GKS wygrał ten mecz dzięki niesamowitej ambicji piłkarzy. I jeszcze na koniec stwierdzenie jednego z fanów gospodarzy po ostatnim gwizdku sędziego. - No, to teraz w PGE muszą się poważnie zastanowić, czy nie zakręcić kurka z kasą dla Mielca, a nie odkręcić ponownie dla nas.