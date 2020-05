Ogródki gastronomiczne na ul. Piotrkowskiej staną w tym sezonie za darmo

Kiedy lokale będą już mogły je wystawić na zewnątrz, zrobią to za darmo, na zasadzie użyczenia terenu, a nie – jak było do tej pory – dzierżawy. Procedura wydania zezwolenia pozostaje niezmieniona.

– Wierzę, że dla restauratorów będzie to spora ulga i pozwoli im stanąć na nogi, gdy już sezon się rozpocznie. Wszyscy czekamy, aż Piotrkowska znów będzie tętniła życiem i zabawą – napisała w oświadczeniu prezydent miasta.

Poinformowała też, że do Zarządu Lokali Miejskich wpłynęły ponad 2 tysiące wniosków o obniżenie czynszów w lokalach wynajmowanych od miasta do symbolicznej złotówki (za kwiecień i maj). 90 procent z nich rozpatrzono pozytywnie. Pozostałe 10 procent stanowiły wnioski od firm z wcześniejszymi długami czynszowymi, co uniemożliwia przyznanie im ulg.

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił już ponad 6,5 mln zł pomocy finansowej łódzkim przedsiębiorcom, którzy wystąpili o takie wsparcie. Złożono o taką pomoc ponad 21 tys. wniosków. Żeby przyśpieszyć ich rozpatrywanie, PUP będzie pracował non stop, również w weekendy.