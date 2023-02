Ogólnopolski turniej unihokeja juniorów w Sieradzu. Grały ekipy z całej Polski FOTO

- W turnieju juniorek i juniorów młodszych rywalizowało sześć zespołów w kategorii dziewcząt i 10 chłopców - mówi Piotra Janiak z UKS 9 Sieradz. - Są drużyny z województwa łódzkiego, ale także Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski. To pierwszy tak duży turniej w naszym mieście i pierwszy w ramach łódzkiej ligi w tej kategorii wiekowej. Dla nas to wyróżnienie, że możemy organizować turniej inauguracyjny. Następny rozegrany zostanie we Wrocławiu.