Ogólnopolska wystawa królików rasowych 2023 w Wieluniu ZDJĘCIA

W targach uczestniczy 120 hodowców z całej Polski, a także z Litwy i Słowacji. Wystawa w hali sportowej przy ul. Częstochowskiej jest dedykowana nie tylko osobom chcącym dokonać zakupu. Podziwiać rasowe futrzaki mogą wszyscy chętni. W sobotę 21 stycznia wystawa jest dostępna w godz. od 8 do 18, w niedzielę od 8 do 14. Dla dzieci i młodzieży do lat 18. wstęp jest bezpłatny, dla dorosłych bilet kosztuje 10 zł.