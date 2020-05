Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Obywatelskiej w Łodzi. Ma być to jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji

- Przed majówką ogłosiliśmy przetarg, aby wybrać wykonawcę rozbudowy ul. Obywatelskiej od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 maja. Jeśli procedura przetargowa pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace rozpoczniemy na początku wakacji. Powstanie nowa droga, chodniki, przystanki i infrastruktura dla rowerzystów. Przebudowa ul. Obywatelskiej to razem z ul. Zarzewską i Traktorową nasze najważniejsze tegoroczne inwestycje w ramach planu dla osiedli - wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Zakres przebudowy ul. Obywatelskiej obejmuje kilometrowy odcinek na którym od nowa wykonana zostanie konstrukcja drogi i ułożona asfaltowa nawierzchnia. Wybudowany zostanie kanał deszczowy i nowe oświetlenie. Przebudowane zostanie odwodnienie, oraz teletechnika i energetyka. Prace rozpoczną się przed skrzyżowaniem z ul. Nowe Sady na wysokości przystanków autobusowych, który również zostanie zmodernizowany. W ramach inwestycji przebudowane zostanie 6 przystanków autobusowych, a na przystanku Obywatelska 106 w kierunku Retkini powstania nowa zatoka autobusowa. Natomiast na samym skrzyżowaniu z ul. Nowe Sady powstanie rondo turbinowe, które umożliwi przejazd we wszystkich kierunkach i ułatwi wyjazd z ul. Nowe Sady.

Dalej nowa ul. Obywatelska będzie miała przekrój 2+1, czyli po jednym pasie ruchu z dodatkowym naprzemiennym pasem na środku, na którym powstaną lewoskręty do osiedli mieszkaniowych, do zakładów przemysłowych i w poprzeczne ulice. Na całej długości po obu stronach, powstaną nowe chodniki, a po północnej stronie droga rowerowa. Również skrzyżowanie z ul. Waltera-Janke zostanie przebudowane

na rondo.