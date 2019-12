Ogłoszenie/obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego

- dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2;

- dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2;

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.), w związku z art. 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.), w związku z uchwałą Nr LIX/466/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2 oraz w związku z uchwałą Nr LIX/468/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2

- dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rzgow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów w pok. nr 37, w dniu 10 stycznia 2020 roku

- dla części wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2 o godzinie 11.00

- dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2 o godzinie 11.30

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, uwagi do projektów planów miejscowych może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Rzgowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2020 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 , 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Rzgowa, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2020 roku.

W związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu można zapoznać się z dokumentacją sprawy.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Rzgowa.

Uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.rzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński