Off Piotrkowska w Łodzi świętuje jedenaste urodziny. W piątek (24 czerwca) wielki koncert i przemarsz deskorolek

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników deskorolek. To skaterzy przed wielu laty budowali historię tego miejsca spotykając się wśród murów starej fabryki i trenując skomplikowane akrobacje na deskorolce. Wielu z nich zmieniło skateowy dres na garnitur i już w roli biznesmenów rozpoczęli transformację tej industrialnej przestrzeni.

Choć dzisiaj więcej osób kojarzy mnie z prowadzenia restauracji, nieliczni wiedzą, że jestem weteranem deskorolkowym i że na miejscu restauracji Spółdzielnia prowadziłem sklep deskorolkowy - wspomina Tomasz Frant. - Kiedyś mocno undegrandowe, niszowe miejsce przekształciło się w najbardziej rozpoznawalne miejsce na rozrywkowej mapie Łodzi.

Przemarsz rozpocznie się o godz. 19 i zakończy w Pasażu Schillera. Z kolei o godz. 20 w Offie rozpocznie się koncert „Off the Hip Hop” honorujący dwa jubileusze: jedenaste urodziny OFF Piotrkowska i jedenaste urodziny festiwalu „Teatralna Karuzela” organizowanego przez teatr Pinokio, który jeszcze w tym roku stanie się częścią społeczności Off Piotrkowska (po przeprowadzce do wyremontowanej Wigencji). Jubileuszowy koncert zakończy trwający od dziesięciu dni festiwal. Na scenie wystąpi formacja „Rabel Babel Orkiestra” pod dyrekcją Łukasza Rostkowskiego znanego jako L.U.C. Na scenie wystapią także Adi Nowak oraz rapujący po kaszubsku Dawid Zły & Dodot.