Off Piotrkowska świętuje 11. urodziny w piątek, 24 czerwca. Będą koncerty i przemarsz Piotrkowską w asyście deskorolkarzy

Nietypowe, bo 11. urodziny, świętować będzie hucznie Off Piotrkowska. Kompleks przy ul. Piotrkowskiej 138/140 organizuje uroczystości za 11 dni, czyli w piątek, 24 czerwca.

W programie jest m.in. muzyczny pochód deskorolkarzy, który wyruszy o godz. 19 z pasażu Schillera i skieruje się do kompleksu Off Piotrkowska. Tam rozpocznie się koncert na plenerowej scenie. Wystąpi wokalista, kompozytor i autor tekstów Łukasz Rostkowski, znany jako L.U.C. z projektem Rebeel Babel Orkiestra, wesprze go wokalista i tekściarz Adi Nowak. Koncert połączy dwie imprezy, będzie zwieńczeniem XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela "Podaj cegłę" Teatru Pinokio.

W ramach urodzin powstanie też 11 pamiątkowych desek do deskorolek nawiązujących do historii Off Piotrkowskiej, będzie je można wylicytować w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Off Piotrkowska to kompleks biurowo-usługowo-handlowy, który powstał spontanicznie na terenie dawnej fabryki Ramischa, gdzie przez wiele lat mieścił się tzw. China Town. W planie są kolejne inwestycje, m.in. parking wielopoziomowy z zielonym dachem od strony ul. Sienkiewicza oraz budynek biurowo-handlowy od strony ulicy Piotrkowskiej.