Odważne akty kobiece na widokówkach sprzed wielu lat ZDJĘCIA

Arkadiusz Balcerzak jest także autorem książek o Sieradzu. Niedawno wydał "Stare sieradzkie historie dokumentem pisane". To unikalne wydawnictwo z ponad trzystoma skanami starych dokumentów z lat 1792 - 1947, opowiadającej inaczej sieradzką historię. Znalazło się w nim część prywatnej kolekcji Arkadiusza Balcerzaka pt. „Pamiątki pisane związane z Sieradzem i okolicą”. Są to dokumenty z czasów zaborów, a więc Guberni Kaliskiej, pierwszej wojny światowej, z okresu istnienia II Rzeczypospolitej i lat II wojny światowej. Autor jest prezesem Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty.

- Jeśli chodzi o te z kobiecymi aktami, to sam jestem zdziwiony, że niektóre są aż tak odważne - mówi.

Arkadiusz Balcerzak swoją przygodę z kolekcjonerstwem rozpoczął w 1979 roku, kiedy rodzice zapisali go do kółka hobbystycznego. To tam tworzył pierwsze swoje kolekcje, a prowadzący zaszczepił w nim szacunek dla przedmiotów świadczących o bogactwie naszej historii. Od 2010 roku jest honorowym prezesem Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu. Wspólnie z kolegami promuje kolekcjonerstwo, tworząc oryginalne wystawy i organizując imprezy związane ze swoją pasją. Jego działania, a także indywidualne wystawy dostrzeżono w środowisku polskich kolekcjonerów – w 2017 roku został uhonorowany, jako pierwszy (żyjący) sieradzanin, „Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach” (dyplom i sygnet z numerem 136). Kolekcjoner ukazuje bogatą historię Polski, a przede wszystkim historię naszego regionu.