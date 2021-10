Odsłonięto mural z patronem Szkoły Podstawowej nr 182 na Teofilowie

Mural z patronem szkoły

Wczoraj został odsłonięty nowy mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 182 przy ul. Łanowej: „Harcerze to też żołnierze”, autorstwa Adama Wirskiego „Kruka”. Mural upamiętnia patrona szkoły Tadeusza Zawadzkiego „Zośkę” oraz jego towarzyszy.

- Dzień Patrona to bardzo ważny dzień dla szkolnej społeczności, a dzisiejszy jest wyjątkowo uroczysty, w którym odsłania się mural upamiętniający Tadeusza Zawadzkiego - powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. - Wasz patron też chodził do szkoły jak wy dziś, miał plany, marzenia, które brutalnie przerwała wojna. „Zośka” stał się bohaterem, oddał życie za ojczyznę, ale gdyby mógł dziś coś powiedzieć z pewnością powtórzyłby za Marianem Turskim: nie bądź obojętny, reaguj! Nie bądźcie obojętni na hejt, nienawiść, nie bądźcie obojętni kiedy ktoś krzywdzi słabszych. Reagujcie.

Mural powstał z inicjatywy drużyn ZHR działających w szkole oraz rodziców, którzy postarali się o dofinansowanie projektu z MON. Część środków - prawie 16 tys. zł - przekazało również miasto. To drugi mural w SP 182, na budynku szkoły przy ul. Traktorowej (placówka ma dwie lokalizacje) w ubiegłym roku odsłonięto mural Tadeusz Zawadzkiego „Zośki”.