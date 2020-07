Odmrażają Polówki! Kino letnie bez wcześniejszej rejestracji. Zobacz repertuar

Wszystkie ograniczenia i obostrzenia są wprowadzone tylko i wyłącznie dlatego, aby zapewnić widzom możliwie najbezpieczniejszy sposób uczestniczenia w festiwalu. Wynikają one z przepisów i zarządzeń odgórnych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze zmiany będą związane ze sposobem uczestniczenia w projekcjach. Z uwagi na ograniczenie liczby widzów do 150, z wyjątkiem parku Baden-Powella gdzie będzie możliwość wpuszczenia większej ilość osób, wszystkie projekcje odbywać się będą na terenach zamkniętych. Od 19 lipca rejestracja będzie tylko obowiązkowa na Moto-Polówce pod biurowcem TME przy ulicy Rozalii 1. Wejściówki będzie można odbrać na stronie www.tmepolowka.com. Polówkowicze na wejściu będą mieli mierzoną temperaturę. Muszą być też zaopatrzeni w maseczki. Leżaki zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości.

20 lipca / Piotrkowska 90 (Za klubem Bajka)

Lato (Leto) | Reżyseria: Kiriłł Sieriebriennikow | Produkcja: Rosja (2018) | Gatunek: biograficzny , muzyczny, dramat | Czas: 126’

21 lipca / Centralne Muzeum Włókiennictwa (Wejście od ul. Piotrkowska 282)

Straight Outta Compton | Reżyseria: Jonathan Herman / Andrea Berloff | Produkcja: USA (2015) | Gatunek: dramat, muzyczny, biograficzny | Czas: 148’

22 lipca / Park Baden-Powella (ul. Małachowskiego 8)

Get on up | Reżyseria: Tate Taylor | Produkcja: USA (2014) | Gatunek: dramat , muzyczny, biograficzny | Czas: 139’

23 lipca / Ośrodek Kultury Górna (ul. Siedlecka 1)

Not Fade Away | Reżyseria: David Chase | Produkcja: USA (2012) | Gatunek: dramat

Czas: 112’