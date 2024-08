Odkryj jogę na rozluźnienie w Fuzji. Czego można się spodziewać? ZOBACZ

Joga w Fuzji

Relaks i harmonia w sercu miasta

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów z Lido Movement Studio – miejsca, które od lat promuje holistyczne podejście do ruchu i zdrowia. Studio jest znane z oferowania alternatywnych form aktywności fizycznej, które angażują nie tylko ciało, ale również umysł, pomagając uczestnikom w osiągnięciu równowagi i spokoju. Joga na rozluźnienie to doskonały sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków i stresu. Zajęcia są otwarte dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, co sprawia, że każdy, kto pragnie zrelaksować się i poćwiczyć, znajdzie tu coś dla siebie.

Ogrody Anny oraz kotłownia

Ogrody Anny to idealne miejsce na praktykę jogi na świeżym powietrzu Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych mat do jogi oraz wygodnego stroju, który pozwoli na swobodne wykonywanie ćwiczeń. W razie niesprzyjającej pogody, zajęcia zostaną przeniesione do przestrzeni Kotłowni, która również zapewni klimatyczne warunki do praktyki.