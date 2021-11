Odbył się piąty przetarg na sprzedaż Sukcesji w Łodzi. Cena wywoławcza wyniosła 80 mln zł. Czy centrum zostało sprzedane?

We wtorek przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia odbył się piąty przetarg na sprzedaż Sukcesji. Cena wywoławcza wyniosła 80 mln zł i była o 46 mln zł niższa niż w pierwszym przetargu. Mimo to nie było chętnych, nikt się nie zgłosił. Niebawem minie rok, odkąd odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż centrum handlowo-rozrywkowego przy ul. Rembielińskiego. W grudniu ubiegłego roku centrum można było kupić za 126 mln zł. Zarówno do tego przetargu jak i do kolejnych nikt się nie zgłosił, mimo iż sukcesywnie spadała cena. Czytaj dalej

