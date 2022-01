Od wtorku 25 stycznia temperatura wyniesie powyżej zera st. C, będzie padał deszcz albo deszcz ze śniegiem

Niedawno pojawiły się prognozy zapowiadające mróz minus 20 st. C, co prawda głównie na południu Polski, ale w Łodzi także miało być bardzo zimno. Jednak synoptycy zmienili zdanie i od wtorku 25 stycznia zapowiadają lekką odwilż. Wkroczył kolejny niż znad Atlantyku. Nie oznacza to, że aura zmieni się na wiosenną. Do końca stycznia temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C do 4 st. C, a w pierwszych dniach lutego od 2 do 4 st. C. W nocy spadnie kilka st. C poniżej zera. Nadal może padać śnieg, choć już nie tak obfity, wystąpią także opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Przy minusowej temperaturze jest wielce prawdopodobne, że w nocy i rano nawierzchnie jezdni pokryje warstwa lodu.

- Tegoroczna zimę zaliczy się do tych łagodnych, choć dynamicznych, ze zmienną pogodą - mówi Zdzisław Cyganiak,