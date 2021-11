Od poniedziałku nowe dowody osobiste. Zmiany dotyczą warstwy elektronicznej i graficznej. Kto musi wymienić dokument?

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował w niedzielę, że proces wprowadzania nowych dowodów osobistych, to "wieloetapowy proces" ale w niedzielę został on "sfinalizowany" i wdrożono nową wersję Systemu Rejestrów Państwowych.

Od 8 listopada nowe dowody osobiste. Co się w nich zmieni?

Nowe dowody osobiste będą różniły się od obecnych - w warstwie elektronicznej i graficznej. I tak, w warstwie elektronicznej znajdą się odciski palców właściciela dokumentu , w warstwie graficznej – m.in. jego odręczny podpis . Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. Oznacza to, że nie ma możliwości złożenia elektronicznych wniosków . Wyjątek stanowią osoby poniżej 12. roku życia.

Jak poinformowano, w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie ma konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność .

Proces składania wniosku oraz wydawania nowego dowodu osobistego będzie się różnił od tego, jak wyglądało to do tej pory. Główna różnica to konieczność pobrania odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu dokumentu urzędnicy będą weryfikować odciski palców posiadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie.