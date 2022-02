Od poniedziałku i wtorku spore zmiany w komunikacji miejskiej. Zmiany tras, rozkładów, nowa linia do Ikei

W związku z pracami torowymi na pętli Cmentarz Zarzew od poniedziałku 28 lutego do niedzieli 6 marca włącznie zmianie ulegną trasy tramwajów linii 7 i 8AB. Siódemka z Żabieńca swoją normalną trasą dotrze do ronda Inwalidów, a następnie skręci w lewo do pętli Widzew Stadion.

Linie 8AiB z Teofilowa normalną trasą dojadą do ronda Inwalidów, a następnie zamiast skręcić w ul. Puszkina pojada prosto do pętli Widzew Augustów. Zmiany tras obowiązują w obu kierunkach jazdy.

Także od najbliższego poniedziałku 28 lutego w związku z zakończeniem ferii zimowych wznowione zostanie kursowanie tramwajów linii 16, a na liniach autobusowych 53D i 84A będą realizowane kursy dowożące uczniów z podjazdem pod szkoły.

Z kolei od wtorku 1 marca wprowadzone zostaną zmiany rozkładów jazdy wielu linii tramwajowych i autobusowych. Nowe rozkłady zaczną obowiązywać na liniach tramwajowych 2, 6, 9, 10A, 10B, 11 oraz autobusowych 54A, 54B, 54C, 54D, 55, 60A, 60B, 60C, 60D, 64A, 64B, 69A, 69B, 70, 72A, 72B, 76, 81, 87A, 87B, 96A, 96B, 96C, G1, G2, H, Z1, Z13, Z41. Od nocy z 28 lutego na 1 marca zmienią się też rozkłady linii nocnych N1A, N1B, N3A, N3B, N4A, N4B, N4C, N7A, N7B.

Również od 1 marca uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z11 kursująca na trasie pl. Niepodległości - Chocianowice Ikea. Tego samego dnia na swoją normalną trasę z ronda Powstańców 1863 roku na ul. Warszawską (pętla Marysin) powróci linia Z3.