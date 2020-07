Od niedzieli pojedziemy zachodnią nitką al. Śmigłego - Rydza. Ale wschodnia będzie zamknięta ZDJĘCIA

Kierowcy jadący al. Śmigłego - Rydza w stronę ul. Przybyszewskiego będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu (na skrzyżowaniu będą dwa, ale kawałek dalej zwężą się do jednego), zaś w przeciwnym kierunku pasy będą dwa, ale jeden to buspas.

To kolejny etap przebudowy al. Śmigłego – Rydza od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego. Od niedzieli kierowcy pojadą wyremontowaną zachodnią nitką, a prace ruszą na wschodniej.

Jadąc al. Śmigłego - Rydza do ul. Przybyszewskiego będzie można skręcić tylko w prawo w ulice Milionową i Tymienieckiego.

Wschodnia nitka będzie całkowicie zablokowana, podobnie jak wloty w przecinające ją ulice (ul. Milionowa przy al. Śmigłego – Rydza od strony Widzewa stanie się ślepą ulicą).

Jadąc ul. Przybyszewskiego od al. Śmigłego - Rydza na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Tatrzańskiej pas do skrętu w prawo będzie także pasem do jazdy na wprost po ul. Przybyszewskiego. Pojawi się też lewoskręt z ul. Przybyszewskiego w ul. Tatrzańską, co ułatwi dojazd do ul. Milionowej.

Autobusy linii 55 i N8 na Janów i Dąbrowę pojadą przez Milionową i Śmigłego-Rydza. W drugą stronę trasa bez zmian.