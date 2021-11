Od kwietnia 2022 r. podwyżka czynszów w Łodzi. Najmniej ma dotknąć najemców mieszkań bez ubikacji czy przeznaczonych do rozbiórki

Rada Miejska Łodzi zwiększyła bonifikaty tzw. stawki bazowej czynszu dla mieszkań w złym stanie technicznym, także najgorzej wyposażonych technicznie i w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w których wciąż mieszkają lokatorzy.

Zmiany chcemy dlatego, by planowana od kwietnia 2022 r. podwyżka stawki bazowej czynszu w jak najmniejszym stopniu dotknęła mieszkańców lokali w najgorszym stanie technicznym - mówi Piotr Siedlecki, zastępca dyrektora biura rewitalizacji i mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

I tak: za mieszkanie bez ubikacji, bo ta znajduje się w budynku, ale poza lokalem lub poza budynkiem, dziś lokatorzy płacą czynsz mniejszy odpowiednio o 10 i 20 proc. po zmianie bonifikata wzrośnie do 20 i 30 proc. Mieszkania bez łazienek lub ze "wspólną używalnością łazienek" aktualnie opłacane są przez najemców ze stawką 10 proc. niższą, po zmianie będzie to 20 proc. Za mieszkania w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na fatalny stan techniczny dziś płaci się czynsz o 20 proc. niższy, teraz bonifikata podniesiona zostanie do 30 proc. Lokale z podstemplowanymi stropami przez zły stan techniczny, a również te w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu obecnie obowiązują bonifikaty na poziomie 20 proc., po zmianie ma być to 25 proc.