Od kiedy przerwa świąteczna w szkołach? Kiedy ferie zimowe w Łódzkiem i pozostałych województwach?

Od kiedy przerwa świąteczna w szkołach?

Uczniowie już nie mogą się doczekać ferii świątecznych, które pozwolą im nieco odetchnąć od codziennych obowiązków szkolnych – czy to gdy chodzą do na lekcje stacjonarne, czy też mają je w formie zdalnej. Męcząca dla nich tej jesieni jest także ta niepewność, jak jutro czy za tydzień będzie wyglądać nauka z powodu pandemii. Niezależnie od wszystkiego - przerwa świąteczna na Boże Narodzenie i Nowy Rok zacznie się 23 grudnia br. i potrwa do 3 stycznia włącznie. To da uczniom 12 wolnych dni. To pewne. Dlatego niektórzy rodzice planują wyjazdy zimowe właśnie w tym okresie – jeśli też mogą sobie pozwolić na wzięcie urlopów. Niektórzy rezerwują sobie miejsca w pensjonatach w polskich górach, marząc o śniegu i nartach.

Liczą, że pandemia nie pokrzyżuje im planów. Obawiają się też, że – jak w ubiegłym roku – terminy ferii zimowych dla szkolnych dzieci mogą ulec zmianie. Niczego nie możemy być pewni, bo sytuacja jest trudna, zmienia się i nie wiadomo, jakie jeszcze decyzje podejmie rząd. Przed rokiem ferie dla wszystkich województw były w jednym czasie, a w kraju – lockdown. Jak na razie nie mówi się, aby plan ferii zimowych miał ulec zmianie, jednak i rodzice i biura zajmujące się organizacją wypoczynku podchodzą ostrożnie do tematu.