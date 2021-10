Od grudnia wracają na trasę pociągi z Łodzi do Kutna

We wrześniu specjalistyczne maszyny zakończyły regulację i podbijanie torów. Do grudnia wykonawca skończy prace przy odwodnieniu i uporządkuje teren. Dzięki przebudowie torów pociągi pasażerskie przyspieszą z obecnych 70-90 km/h do 120 km/h. Skróci się czas podróży w regionie oraz w kierunku Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

By zapewnić sprawną komunikację kolejową na linii Łódź – Kutno realizowane są również prace na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz. Zmodernizowane zostały stacje Łódź Żabieniec i Zgierz. Na linii Łódź Kaliska – Zgierz wymienione zostały obydwa tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem. Przebudowano wiadukty kolejowe w Zgierzu. Ruch pociągów odbywa się już na całym odcinku po dwóch zmodernizowanych torach.

Linia do Kutna jest jedynym korytarzem kolejowym wyprowadzającym ruch z aglomeracji łódzkiej na północ. Obecnie pociągi dalekobieżne kursują objazdami, co znacząco wydłuża czas ich przejazdu. Cześć pociągów PKP Intercity w ogóle omija z tego powodu Łódź, inne jadą przez Łowicz lub Zduńską Wolę. Na pozbawionym pociągów z powodu remontu odcinku linii z Łodzi do Kutna kursuje obecnie autobusowa komunikacja zastępcza. Nie jest to korzystne dla pasażerów rozwiązanie, bo przejazd autobusem całej trasy trwa prawie o godzinę dłużej, niż gdyby można było jechać pociągiem.