Od 22 lat ŁKS Łódź nie wygrał meczu w Lubinie

Trzy gole dla łodzian strzelił wówczas Marek Saganowski. jedno trafienie dołożył Rodrigo. Jak wyliczył rozkochany w klubie z alei Unii 2 Remek Piotrowski „Sagan” strzelił aż osiem goli „Miedziowym”. Po trzy razy do bramki Zagłębia trafiali Dariusz Podolski, Tomasz Lenart oraz Tomasz Wieszczycki. Ro 1998 był zresztą pamiętny dla fanów ŁKS, bowiem ich ukochana drużyna wywalczyła mistrzostwo Polski. Dziś realia są zgoła inne, smutniejsze. Łodzianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i tylko jakieś niebywałe zrządzenie losu, może sprawić, że nie powrócą na pierwszoligowe boiska. Na to jednak nie liczylibyśmy, bo to przecież najwyższy szczebel rozgrywkowy i coś takiego jak zatrzymanie licencji innemu klubowi raczej w grę nie wchodzi.

Za to w piątek (19 czerwca) drużyna którą dowodzi, na razie raczej kiepsko, Wojciech Stawowy, zmierzy się w Lubinie z Zagłębiem, które jest rozgoryczone faktem, że musi rywalizować w grupie spadkowej. Plany przedsezonowe były bowiem zupełnie inne. Drużyna prowadzona wówczas przez Holendra Ben van Daela miała bić się o pierwszą szóstkę. Dziś Holendra nie ma już w klubie, bo za wyniki drużyny odpowiada Słowak Martin Śevela, a po drodze krótko co prawda, był jeszcze Paweł Karmelita. Obecny trener zapewne skończy swoją misję po sezonie.

Piątkowe starcie będzie trzecim obu ekip w tym sezonie. Jesienią Zagłębie triumfowało na swoim boisku 3:1 (2:0), natomiast 4 marca łodzianie, jeszcze pod wodzą Kazimierza Moskala, zwyciężyli 3:2 (2:1). - Drużyna wyjeżdża do Lubina dzień wcześniej - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS. -Nasz trener nie będzie mógł skorzystać z usług Macieja Wolskiego, bo ten pauzuje za czwartą żółtą kartkę. Na szczęście nikt nie pauzuje za kartki.

Zapewne będą zmiany w składzie wyjściowym ŁKS, bo większość grających ostatnio piłkarzy zawodzi. ą