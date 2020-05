Od 20 maja nie kupisz już papierosów mentolowych. Koniec mentoli. Papierosy mentolowe znikną ze sklepów w Polsce od 20.05.2020

Skąd to wiemy? Z ogólnopolskiego „Badania na temat postaw Polaków wobec zakazu sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką”, przygotowanego przez Forum Konsumentów, a zaprezentowanego w marcu w Warszawie.

Których wyrobów nie zobaczymy już na sklepowych półkach? - Zakaz dotyczy papierosów mentolowych, papierosów z kapsułką mentolową oraz tytoniu mentolowego do samodzielnego skręcania papierosów - wyjaśnia Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów.

I można jeszcze tylko wspomnieć - co szczególnie zaskakujące - że aż 81 proc. Polaków nie wierzy w to, że unijna dyrektywa doprowadzi do zmniejszenia liczby palaczy.

Trudny wybór

„Zdecydowana większość palaczy, mimo nadchodzącego zakazu, nie zamierza zrezygnować z nałogu” - podkreślają zgodnie autorzy raportu.

- Natomiast mocno niepokojący jest fakt, iż jedynie 16 procent osób rozważa przejście na legalne produkty alternatywne, takie jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, podczas gdy prawie 20 procent palaczy deklaruje chęć ich zakupu z nielegalnych źródeł - nie ukrywa Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów.

I nie chodzi tutaj nawet o dochody koncernów tytoniowych czy budżetu państwa, ale przede wszystkim o zdrowie tych, którzy nie wyobrażają sobie świata bez mentoli.