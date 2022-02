Od 1 lutego 2022 roku łodzianie płacą więcej za ślizgawki na miejskich lodowiskach

- Zmiana cennika niektórych usług jest podyktowana wzrostem opłat eksploatacyjnych obiektów MOSiR-u. Ostatnie zmiany miały miejsce 2 lata temu. Podwyżki wynoszą 10 -15 procent - wyjaśnia biuro rzecznika prasowego prezydent miasta Łodzi.

Od wczoraj wzrosły ceny biletów wstępu na lodowiska, pływalnie, trzeba będzie zapłacić więcej za przyjemność pływania kajakiem czy rowerem wodnym po akwenach w Arturówku, na Stawach Jana i Młynku.

Miłośnicy ślizgawek płacą za godzinę jazdy na lodowiskach „Bombonierka” i „Retkinia” 15 zł (bilet normalny) i 11 zł (bilet ulgowy). Dotychczas wydawali odpowiednio 2 zł i 1 zł mniej. Karnet normalny (na 10 wstępów w sezonie) kosztuje 130 zł, a był po 110 zł, ulgowy odpowiednio 90 zł i 80 zł.

Wypożyczenie pary łyżew na godzinę to koszt 6 zł, wcześniej 5 zł.

W ferie, od poniedziałku do piątku, bilet ulgowy oraz wypożyczenie pary łyżew jest o połowę tańszy. Dotyczy to dzieci i uczącej się młodzieży do lat 20.