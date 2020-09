Obóz harcerski w Suszku. Dwie harcerki nie żyją. Trwa proces w Sądzie Rejonowym w Łodzi

- Podczas szalejącej nawałnicy wybiegłam z namiotu i pobiegłam w stronę młodnika, czyli miejsca zbiórki w przypadku takiej sytuacji. Były ciemności, które jedynie błyskawice na niebie rozświetlały. Wokół mnie padały drzewa jedno po drugim. Przeskakiwałam przez zawalone drzewa i biegłam przed siebie. A i tak nie trafiłam do młodnika, tylko w inne miejsce. Potężna wichura trwała dość krótko, ale mnie wydawało się, że jest to wieczność – zeznała Michalina L.

Z jej relacji wynikało, że wcześniej na obozie w Suszku były dwie burze, ale wtedy nic groźnego się nie wydarzyło. Dopiero trzecia burza, która zamieniła się w tornado, sprawiła, że drzewa zaczęły się walić i harcerze znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Rzucili się do panicznej ucieczki. Część dotarła do młodnika, część schroniła się w pobliskim jeziorze, a pozostali rozpierzchli się w różne strony.

Świadek dobrze oceniła organizację tego obozu harcerskiego. - Był to jeden z najlepiej zorganizowanych obozów, w których uczestniczyłam – zaznaczyła Michalina L. Stwierdziła, że zapewne wszyscy uczestnicy turnusu wiedzieli o miejscu zbiórki w młodniku w sytuacjach kryzysowych, bowiem drużynowi mieli zawiadomić o tym wszystkich uczestników obozu.

W śledztwie Andrzej G. przyznał się do winy. W przeciwieństwie do komendantów, którzy także w sądzie zaznaczyli, że są niewinni, ponieważ nikt ich nie ostrzegł o nadciągającej nawałnicy. Wprawdzie za pomocą portalu pogodowego w internecie dowiedzieli się o nadchodzącej burzy, ale byli przekonani, że będzie to kolejna zwykła burza, jakich już doświadczyli podczas tego turnusu i nic nikomu wtedy się nie stało.

Trwa proces w Sądzie Rejonowym w Łodzi

Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 sierpnia w trzecim tygodniu turnusu. Nawałnica zaatakowała około godz. 22.30.