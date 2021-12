Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych i nauka zdalna. Rząd wprowadza nowe obostrzenia w walce z COVID-19

Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych i nauka zdalna. Od kiedy?

Od 1 marca w Polsce będą obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych. To:

pracownicy ochrony zdrowia

służby mundurowe

nauczyciele

Rząd wprowadza też naukę zdalną w okresie świątecznym i poświątecznym. Zajęcia zdalne rozpoczną się 20 grudnia i potrwają do 23 grudnia. Przerwa świąteczna zaplanowana jest w okresie od 24 do 31 grudnia. Nauka zdalna będzie obowiązywać także po świętach do 9 stycznia. Przypomnijmy, że w Łódzkiem ferie rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 27 lutego.