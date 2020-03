Obniżka zarobków także w Widzewie?

Dziś właśnie został wystosowany apel, skierowany do piłkarzy i trenerów o zrozumienie trudnej bieżącej sytuacji. Zamieściliśmy go między innymi na Facebooku stowarzyszenia. Borykamy się z podobnymi problemami, jak ekstraklasa i 1 liga, może w nieco mniejszym stopniu, ale ten problem też nas dotyczy. Dlatego tylko wspólnymi siłami możemy przez to przejść.

W ekstraklasie minimalne zarobki piłkarzy określono na 10 tys. zł brutto, w 1 lidze – na 4. To ile będzie w 2?

My sugerowaliśmy 50-procentową obniżkę pensji, z minimalną kwotą 3500 brutto.

APEL DO PIŁKARZY I SZTABÓW TRENERSKICH

Działając w porozumieniu Klubów 2 Ligi zrzeszających się w ramach Stowarzyszenia Drugiej Ligi Piłkarska, przedstawiamy rekomendacje dotyczące czasowego ograniczenia wynagrodzeń zawodników oraz trenerów.

Powszechnie panująca epidemia, zmusza Nas do podjęcia bardzo ciężkich decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania Klubów. Wszyscy jesteśmy na dzisiaj niepewni co nam przyniosą kolejne miesiące.

Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie był przygotowany na paraliż rozgrywek piłkarskich co wiąże się z poważnymi stratami finansowymi. Brak możliwości rozgrywania meczów ligowych powoduje brak wpływów finansowych do Klubów, z tytułu umów sponsorskich, promocji Samorządów, czy też wpływów z tytułu zakupu biletów na mecze. Wstępne oszacowaliśmy straty wszystkich Klubów 2 ligi na poziomie 10 mln zł biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2020 r.

Zwracamy się z apelem do wszystkich zawodników i trenerów pracujących w Klubach

2 ligi o pełną wyrozumiałość i powagę z uwagi na zaistniałą sytuację.

W najbliższych dniach zapewne przystąpicie do renegocjacji Waszych wynagrodzeń, co nigdy nie jest przyjemne ani łatwe. Sprawą kluczową na dzisiaj jest wprowadzenie takich mechanizmów i rozwiązań, które pozwolą przetrwać ten ciężki okres. Stoimy dzisiaj przed dużym wyzwaniem jak przeorganizować Klub tak, aby nie zbankrutował, a jednocześnie zapewnić jego funkcjonowanie i zachować płynność finansową.

W związku z tym DLP rekomendujemy czasowe ograniczenie wynagrodzeń o 50% całkowitego uposażenia (do momentu rozpoczęcia nowych rozgrywek sezonu 2020/2021), oraz kwotą uznaną za maksymalną będzie wartość całkowitego uposażenia na poziomie 3500 PLN brutto. Zmiany miałyby wchodzić od momentu zawieszenia rozgrywek.

Liczymy na Waszą wyrozumiałość, gdyż Kluby to dla Was miejsce pracy. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia to wiele z nich przestanie istnieć w najgorszych scenariuszach lub straci płynność finansową, a co za tym idzie stracicie miejsce swojego zarobkowania i robienia tego co kochacie na poziomie centralnym.

Prezesi Klubów II ligi