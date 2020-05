O. Rydzyk: To koronawirus wyziębił religijność?

Ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja ocenił sytuację, która dotknęła kościoły, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zdaniem toruńskiego redemptorysty, to niedpopuszczalne dla wiary, by "kościoły zamykali, a sklepów nie zamykali".

Zdaniem Rydzyka msza święta za pośrednictwem internetu, czy telewizji to nie to samo, co obecność w kościele. Taki stan rzeczy redemptorysta określił mianem "wyziębiania religijności".

Trzeba wracać do kościoła, bo to jest wyziębianie religijności. Msza święta w telewizji czy radiu to ma budzić w nas jeszcze większą tęsknotę za rzeczywistym spotkaniem z Panem Jezusem w eucharystii. Komunia duchowa nie jest taka sama jak przyjęcie sakramentu. To ma przygotować nas do przyjęcia Pana Jezusa żywego i obecnego pod postacią chleba i wina. - powiedział o. Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja skrytykował również zasadę dotyczącą przebywania w kościołach jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

Źródło: Radio Maryja.