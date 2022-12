O ile droższa będzie tegoroczna wigilia i święta? Sklepowe paragony nie napawają optymizmem. Analiza od aplikacji PanParagon INFOGRAFIKI

Inflacja w 2022 roku nie odpuszcza również w Święta. Kilka dni przed Wigilią Polacy ruszają tłumnie do sklepów. Jednak tym razem na zakupy muszą iść z grubszym portfelem. Jak bardzo zmieniły się ceny produktów, które stanowią bazę najważniejszych potraw wigilijnych? – Aplikacja PanParagon służy między innymi do przechowywania dowodów zakupu. Dzięki anonimowym danym jakie trafiają do naszego systemu mamy szerokie spojrzenie na rynek konsumencki także pod kątem rzeczywistych cen produktów spożywczych. Na podstawie kilkudziesięciu tysięcy paragonów, tuż przed Świętami sprawdziliśmy koszty składników popularnych dań wigilijnych i porównaliśmy ich ceny rok do roku – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Różnice w kosztach pojedynczych produktów sięgają nawet kilku złotych – dodaje.