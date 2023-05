Nożownik z Tomisławic z zarzutami! Odpowie za morderstwo i pięciokrotne usiłowanie morderstwa ZDJĘCIA

- Trwa kompletowanie akt, a do sądu został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o zbrodnię zabójstwa oraz pięciokrotne usiłowanie zabójstwa, do jakiego dopuścił się 19-letni mieszkaniec gminy Warta - mówi zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik . - Zostały z jego udziałem wykonane czynności ogłoszenia zarzutów zbrodni zabójstwa 16-letniej pokrzywdzonej, jak również pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. W przypadku wychowawczyni również związane z przestępstwem działania w obronie koniecznej, ratowania i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom. Wówczas wychowawczyni korzysta z ochrony funkcjonariusza publicznego.

Za wszystkie przestępstwa dokonane przez 19-latka grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności. Jak zawsze w tego rodzaju poważnych sprawach będzie sporządzony wywiad środowiskowy o podejrzanym, a także będzie badany stan poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu.

- Dlatego też zostaną powołani biegli z zakresu psychiatrii i psychologii - wyjaśnia Jolanta Szkilnik. - Wniosek prokuratora o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu zostanie dziś skierowany do sądu i w ciągu 24 godzin odbędzie się posiedzenie dla rozpoznania i zastosowania tego środka. Zdaniem prokuratora nie ma żadnych wątpliwości aby taki środek został zastosowany. Niezależnie od tych wszystkich aspektów prokurator podejmuje działania mające na celu przeanalizowanie i jednocześnie zażądać kontroli ośrodka w którym doszło do tak tragicznego w skutkach zdarzenia pod kątem spełnienia wszystkich procedur zabezpieczenia i zapewnienie bezpieczeństwa osobom tam przebywającym.przebywającym tam dzieciom. Zaplanowano też czynności przesłuchania świadków, ale są to świadkowie specjalni, czyli małoletni pokrzywdzeni. W związku z tym zostanie wdrożona procedura skierowania do sądu wniosków o przesłuchanie tych osób z udziałem psychologa. Po to aby takiej czynności już nie powtarzać.