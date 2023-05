Nożownik w domu dziecka w Tomisławicach koło Warty. Nie żyje 16 - letnia dziewczyna. Zobacz film i zdjęcia, raport na bieżąco

Atak nożownika w Domu Dziecka w Tomisławicach

Do dramatycznych wydarzeń doszło około 23.30 we wtorek w domu dziecka w Tomisławicach (gmina Warta). Wychowawczynię oraz mieszkańców zaatakował nożem 19 - letni mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 16 - latka to była dziewczyna napastnika. Gdy dostał się do budynku, dźgał kuchennym nożem na oślep. Chwile później uciekł. Nóż porzucił w polu - około 1,5 kilometra od miejsca tragedii.

Zobaczcie film z Tomisławic, miejsca gdzie doszło do ataku nożownika