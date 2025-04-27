Nowy wideorejestrator Prido X8 4K Wi-Fi GPS pokazany na Poznań Motor Show 2025

Prido X8 4K Wi-Fi GPS wyposażono w przednią kamerę, która rejestruje obraz w rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), co gwarantuje wyjątkową jakość i szczegółowość nagrań. Dzięki temu możliwe jest dokładne odwzorowanie sytuacji na drodze – od tablic rejestracyjnych po warunki otoczenia, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych czy przy dużej prędkości. Tylna kamera, dołączona do zestawu, nagrywa w jakości FullHD (1920x1080 pikseli), co w zupełności wystarcza do precyzyjnego monitorowania przestrzeni za pojazdem.

Taka konfiguracja – połączenie kamery przedniej 4K oraz tylnej FullHD – umożliwia kompleksowe rejestrowanie sytuacji drogowych z przodu i z tyłu pojazdu, co znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa kierowcy.