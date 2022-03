Nowy sprzęt do walki ze smogiem? Jego zadaniem jest zmierzenie składu powietrza i sprawdzenie jego jakości

Straż miejska, dzięki głosom łodzian budżecie obywatelskim nawiązała współpracę z firmą Bielik-Drony, polegającą na lotach nad łódzkimi kominami dronem, który wyposażony jest w czujnik sprawdzający jakość powietrza.

- Wykonujemy na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi we współpracy ze strażą miejską loty, mające na celu sprawdzenie czym łodzianie palą w piecach, czy są to substancje i paliwa dozwolone, czy jednak są to śmieci i odpady szkodliwe. - informuje Damian Rachman, Bielik-Drony.