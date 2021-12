Nowy rozkład jazdy pociągów pozbawił łodzian dogodnych połączeń. Nie dojedziemy do Zakopanego, Szklarskiej Poręby ani Krynicy

Najwięcej uwag dotyczy PKP Intercity, które zlikwidowało kursy pociągów Karpaty i Karkonosze przez Łódź, co uniemożliwiło bezpośredni dojazd do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby oraz bardzo utrudniło podróż w godzinach porannych do Trójmiasta i Zakopanego. Obecnie pierwszy bezpośredni pociąg do Gdyni odjeżdża z Widzewa o 8.45 i na miejscu jest o 14.33.

Fatalna sytuacja jest z dojazdem do Zakopanego, gdzie zimą podróżują rzesze miłośników nart i górskich wędrówek. Jedyny bezpośredni pociąg z Łodzi do stolicy Tatr odjeżdża z Widzewa o 16.26, a na miejscu jest o 22.18. O tej porze znalezienie kwatery czy wymarsz w góry są praktycznie niemożliwe. Nie ma też żadnego połączenia do Krynicy.

Nie lepiej sytuacja wygląda z pociągami aglomeracyjnymi. Łodzianie skarżą się, że w godzinach największego ruchu i wyjść z pracy ŁKA zafundowało niemal godzinną przerwę w kursowaniu pociągów po linii obwodowej. Z przystanku Łódź Dąbrowa w kierunku Łodzi Kaliskiej pociągi odjeżdżają zwykle co kilkanaście minut, ale od godziny 15.41 do 16. 30 nie ma żadnego połączenia! A to jest pora, kiedy większość zakładów kończy pracę i jest wielu chętnych do skorzystania z usług ŁKA.

Słabo zaplanowano także rozkład nowo uruchomionego połączenia z Łodzi do Skarżyska - Kamiennej. Kursują tam tylko dwa bezpośrednie pociągi, z czego jeden zaczyna i kończy bieg w Łodzi Chojny, nie dojeżdżając do Łodzi Kaliskiej.