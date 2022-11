Nowy ranking krajów, w których z łatwością porozmawiasz po angielsku. Polska bardzo wysoko na liście, mamy powody do dumy Patrycja Seklecka

Planujesz wyjazd za granicę i martwi cię komunikacja? Powstał nowy ranking krajów, w których z łatwością porozmawiasz po angielsku. Zobacz, gdzie najlepiej wyjechać, by w razie potrzeby móc łatwo rozwiązać problemy czy nawiązać nowe znajomości rozmawiając w języku angielskim. Co ciekawe, Polska uplasowała się bardzo wysoko w rankingu – mamy powód do dumy. Które miejsce zajął nasz kraj? Przekonajcie się sami.