Nowy ranking europejskich miast na wakacje 2022. Na liście prestiżowego amerykańskiego magazynu znalazło się też jedno miasto z Polski

Amerykański magazyn zestawił ranking najciekawszych, mniej znanych miast Europy, w sam raz na wakacje 2022. Znalazło się wśród nich jedno z Polski. Zajrzyjcie do galerii, by przekonać się, które to miasto i jakie atrakcje oferują inne miejsca, wymienione w rankingu.

emicristea, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne