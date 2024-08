Nowy przystanek kolejowy Łódź Zarzew – co warto wiedzieć?

Zarzew stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym, umożliwiającym przesiadki na autobusy linii 96 i Z7, a po zakończeniu odbudowy wiaduktu także na tramwaje linii 3 oraz 7. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szybko i sprawnie przesiąść się tutaj na pociąg i odwrotnie - z pociągu na komunikację miejską. To znacząco zwiększy komfort podróży i ułatwi codzienne dojazdy do pracy czy szkoły.

Przystanek Łódź Zarzew to nowoczesna infrastruktura, która powstała pod wiaduktem na ulicy Przybyszewskiego, w miejscu przecięcia linii kolejowej Łódź Widzew - Łódź Chojny. Jego lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców, którzy zyskają łatwy dostęp do transportu kolejowego. Warto podkreślić, że nowy przystanek to nie tylko miejsce, z którego można wyruszyć w podróż, ale także punkt przesiadkowy, który łączy różne środki transportu.

Na przystanku Łódź Zarzew zatrzymają się pociągi w wielu kierunkach. W rozkładzie jazdy zaplanowano około 100 odjazdów dziennie, z czego większość z tych połączeń to kursy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którą z łatwością możemy przemierzać Łódź i dojechać do miast całego regionu – począwszy od Zgierza i Pabianic, po Sieradz, Łowicz czy Kutno.

Dodatkowo, na Zarzewie zatrzymają się pociągi Polregio, kursujące m.in. do Częstochowy, Warszawy czy Poznania. To oznacza, że mieszkańcy będą mieli dostęp do szerokiej siatki połączeń, co z pewnością wpłynie na poprawę mobilności w regionie. Dzięki nowemu przystankowi, podróżowanie stanie się bardziej komfortowe i dostępne dla każdego.