Nowy pasaż poprowadzi do Manufaktury. Nowa ulica pomiędzy Legionów a Ogrodową

Na potrzeby realizacji inwestycji został rozebrany budynek mieszkalny i przylegający do niego budynek gospodarczy przy ulicy Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie Żłobka Miejskiego. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu Schroniska Młodzieżowego, parafii, Żłobka Miejskiego i Teatru Powszechnego zostaną przebudowane. Wykonawcą inwestycji jest firma IDS-BUD S.A. Umowa na nią została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. Za tę sumę ma być wykonanych 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Budowa pasażu prowadzącego ma kosztować ponad 3,8 miliona złotych, a ma być gotowa we wrześniu tego roku.