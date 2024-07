Nowy ogród terapeutyczny w szpitalu Kopernika. Już wkrótce rozpocznie się tworzenie ogrodu terapeutycznego WIDEO

Projekt "Wzniesienia Łódzkie" wybrany

W szpitalu Kopernika w Łodzi rozpocznie się wkrótce realizacja wyjątkowego projektu ogrodu terapeutycznego. Wybrany w konkursie "Zielona architektura zdrowia" projekt nosi tytuł "Wzniesienia Łódzkie" i jest autorstwa Natalii Bańdo. Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie wspierać leczenie pacjentów onkologicznych oraz oferować im i ich rodzinom miejsce do relaksu. Wyjście do ogrodu zaplanowano bezpośrednio z poczekalni, co pozwoli na łatwy dostęp do tej zielonej oazy.

Przestrzeń, która zostanie zagospodarowana, znajduje się na parterze szpitala, tuż obok gabinetów lekarskich i nowej rejestracji. Dzięki temu pacjenci oraz ich bliscy będą mieli możliwość skorzystania z terapeutycznego działania roślin bez konieczności opuszczania budynku. Projekt "Wzniesienia Łódzkie" zakłada posadzenie roślin o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i uspokajających, co ma bezpośredni wpływ na dobrostan pacjentów.