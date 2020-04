Nowy Lidl w Łodzi - gdzie się znajduje? Kiedy otwarcie? CENY, PROMOCJE, GODZINY

Godziny otwarcia nowego Lidla to:

- poniedziałek – czwartek: 7:00 – 21:00

- piatek – sobota: 7:00 – 22:00

- niedziela handlowa: 9:00 – 19:00

Liczba miejsc parkingowych: ponad 80

Znalazło w nim zatrudnienie 26 osób.

Powierzchnia sali sprzedaży to ok. 1350 m kwadratowych.

W nowym sklepie w Łodzi klienci znajdą artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie szerokiego wyboru świeżych owoców i warzyw, pieczywa bez konserwantów, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek wędlin, nabiału, jak również kosmetyków, w tym wegańskich. W asortymencie sieci zawsze jest dostępny szeroki wybór certyfikowanych tekstyliów, w tym między innymi ubrania dla kobiet, odzież męska, tekstylia dla dzieci i młodzieży, ubrania i akcesoria sportowe dla całej rodziny.

A oto wybrane produkty w promocyjnych cenach na otwarcie:

świeże owoce - 25%taniej

dżemy, konfitury, pieczywo - w niższych cenach niż regularne

schab - 13,99 zł/kg

kaczka pekin - 7,69 zł/kg

polędwiczki z kurczaka - 4,99 zł/kg

szynka z karczmy - 19,90 zł/kg

twaróg wędzony 250 g - 2,99 zł

twaróg na sernik 1 kg - 4,99 zł