Nowy hotel w Łodzi. Nazywa się Loom czyli „Krosno” i znajduje przy ul. Ogrodowej

Nowy hotel w Łodzi

Hotel jest czterogwiazdkowy. W 76 pokojach zaprojektowanych w stylu fabrycznych loftów może przebywać w sumie 140 gości. Jest w nim też duża sala konferencyjna na 150 osób i cztery gabinety biznesowe, do małych konferencji, nazywające się: Dętka, Ślepy Maks, Krańcówka i Zdrowie. - W każdym z tych gabinetów są grafiki i zdjęcia nawiązujące do ich nazwy. Kolejnym, łódzkim akcentem jest nazwa restauracji: „Wątek”, czyli sposób ułożenia nici w tkaninie. Może ona pomieścić do 150 osób. Otwarta jest nie tylko dla gości hotelowych, ale także mieszkańców miasta.

W piwnicy znajduje się nocny Cotton Club, czyli „bawełniany klub”. W najstarszej, piwnicznej części budynku wypiaskowano cegły zachowując ich naturalny charakter. Znajduje się tu sauna i sala fitness. W hotelu jest też 150 metrowy taras zewnętrzny. Jak twierdzi Jacek Kubicki, jego dyrektor, największy w centrum Łodzi. Kolejny lokal, to Lobby Bar. W holu jest interaktywna mapa miasta z zaznaczonymi najbardziej atrakcyjnymi miejscami miasta. Po ich wybraniu można za pomocą kodu QR i telefonu komórkowego można uzyskać podstawowe informacje o wybranym obiekcie oraz jak do niego dotrzeć.