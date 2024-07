Nowy basen koło Łodzi przyciąga tłumy CENNIK, ZDJĘCIA. Jakie atrakcje czekają na gości?

Nowoczesny obiekt w Wiśniowej Górze

22 czerwca miało miejsce huczne otwarcie nowoczesnego basenu w Wiśniowej Górze, które przyciągnęło prawdziwe tłumy zwiedzających. Kompleks wypoczynkowy szybko stał się popularnym miejscem spędzania wolnego czasu, zwłaszcza podczas upalnych dni. Gigantyczne kolejki przed wejściem świadczą o ogromnym zainteresowaniu, jakim cieszy się ten obiekt.

Basen został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach odwiedzających. Składa się z kilku części: 25-metrowego basenu pływackiego, części rekreacyjnej o głębokości 1,3 metra oraz basenu dla dzieci, którego głębokość nie przekracza 60 cm. Dla osób szukających relaksu przygotowano wodne siedziska i leżanki z masażem, a dla szukających emocji - zjeżdżalnie: rurową, rodzinną trzyosobową oraz niewielką dla najmłodszych. Dodatkowymi atrakcjami są gejzer wodny oraz grota z wodospadem i urządzeniami do masażu wodnego.

Otoczenie basenu również zostało starannie zaplanowane. Goście mogą korzystać z leżaków z parasolami, umieszczonych w cieniu drzew, co jest nieocenioną zaletą w upalne dni. Dla osób preferujących aktywny wypoczynek przygotowano różnorodne atrakcje, takie jak tor do gry w bule, stoliki do gry w szachy, stół do tenisa stołowego oraz boisko do siatkówki plażowej. Nie zabrakło również punktów gastronomicznych oferujących ciepłe przekąski i lody oraz węzła sanitarnego, co sprawia, że cały dzień można spędzić na terenie ośrodka.