Nowe zwierzęta przyjechały do łódzkiego zoo. Kangur z Pragi, wikunie z Danii, pingwiny z Płocka

Trafią tam (na razie mieszkają w pawilonie Afryka) trzy jeżozwierze palawańskie i jeżozwierz indyjski, który przyjechał wcześniej. W nowej części ogrodu zostanie także zakwaterowany wieloszpon lśniący, ptak przypominający bażanta, a podarowało je zoo w Krakowie. Łódzki ogród nie hodował jeszcze tego gatunku.

Nowe zwierzęta zasiedliły także pawilon Australii. Dla samca kitanki lisiej, małego ssaka, sprowadzono z Krakowa towarzyszkę. Z zoo w Pradze przybyła dwuletnia samica kangura szarego. Teraz do kangurzej grupy należy sześć osobników - dwa samce i cztery samice, dwie z nich urodziły się w łódzkim zoo.

O dwie samice, wychowanice ogrodu w Danii, powiększy się stado wikunii, które wkrótce przeprowadzi się na nowy wybieg położony w pobliżu siedziby tapirów.

Po ponad 2-letniej nieobecności pingwiny wróciły do łódzkiego zoo. 26 tych sympatycznych nielotów pływa i nurkuje w wyremontowanym basenie. Podłączono go do systemów filtracyjnych w oceanarium w budowanym Orientarium. Basen pingwinów ma indywidualny system filtracji. Dzięki podłączeniu do tych urządzeń woda u pingwinów nie będzie zimą zamarzać. Na czas remontu basenu część stada liczącego 40 osobników wyjechała do ogrodu w Płocku, część znalazła się w Gdańsku.

- Wróciła tylko grupa z Płocka, jednak w towarzystwie tamtejszych osobników. Płocki ogród będzie remontował wybieg, być może będzie hodował inny gatunek. Dlatego nam je podarował. Sprowadziliśmy mniej ptaków, by miały życiową przestrzeń do rozmnażania, a młode mogły zostać w kolonii - mówi Tomasz Jóźwik, wiceprezes łódzkiego zoo.

Natomiast łódzkie pingwiny wysłane do Gdańska zostaną tam już na stałe, gdyż się tam zadomowiły.